21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков. Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, гроза. Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем 36-41° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 28-33°.

Температура морской воды составит 26-27° на северных пляжах — Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя и Зугульба и 27-28° на южном побережье — Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово.