Сопротивление технологиям и инновациям напоминает борьбу с идеями Коперника или Джордано Бруно.

С данным заявлением в ходе III Шушинского глобального медиафорума выступил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

“Cегодняшний Шушинский глобальный медиафорум посвящен искусственному интеллекту. Каждый год мы стараемся выбирать самые важные и актуальные темы. Сегодня вокруг искусственного интеллекта идут разные обсуждения. Угроза ли это или возможность? И я здесь не призываю к борьбе против технологий”, — отметил он, заявив, что борьба с технологиями, инновациями и новизной сопоставима противодействию идеям Джордано Бруно или Коперника.

«Понимаете, и новые поколения будут критиковать нас за это. Они тоже будут воспринимать это как борьбу с мыслями Джордано Бруно и других мыслителей — как сражение с ветряными мельницами. В то же время будущие поколения одновременно будут нас упрекать в том, что мы стали причиной возникновения концепции, которую невозможно контролировать и которая создает неопределенность”, — поведал Гаджиев, добавив, что искусственный интеллект, “безусловно, меняет многое”: в том числе и наше отношение к религиозным убеждениям, и к нашим взглядам.

“Правда изменилась. Истина — это действительно редкий и ценный актив, который сейчас тоже находится под угрозой”, — сказал он.