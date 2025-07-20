Средства массовых информации Азербайджана смогли справиться с дезинформацией в ходе 44-дневной войны.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

Он отметил, что развитие азербайджанских СМИ в период становления независимости страны сопровождалось серьезными вызовами и напряженной борьбой.

По его словам, Азербайджан столкнулся с мощной волной дезинформации, манипуляций и психологической войны, направленных против государства и общества.

«Кульминацией этой информационной атаки стали 44 дня Отечественной войны. Мы стали свидетелями масштабных дезинформационных кампаний, направленных против Азербайджана. Однако азербайджанские журналисты и средства массовой информации не просто предоставляли точные факты и данные — они вели борьбу за разрушение всей системы лжи, выстроенной против Азербайджана и его народа. Рад отметить, что благодаря профессионализму, сплоченности и международному сотрудничеству, мы смогли добиться успеха в этой информационной борьбе», — отметил Гаджиев.



Гаджиев также заявил, что азербайджанское общество активно работает со средствами массовой информации страны, в частности в вопросе развития медиаграмотности.

Он добавил, что особое внимание уделяется повышению медиаграмотности в соцсетях и среди детей. «Мы убеждены, что формирование медиаграмотного поколения является одним из важнейших способов укрепления информационного иммунитета нашего общества», — отметил Гаджиев.