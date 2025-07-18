Союз журналистов Азербайджана объявил имена лауреатов престижной ежегодной премии имени Гасан бека Зардаби. Награды вручены за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в развитие национальной журналистики, телевидения и радио.

По словам представителей Союза журналистов, цель премии – «отметить тех, кто своим трудом вносит весомый вклад в развитие азербайджанской журналистики и способствует укреплению международного имиджа страны».

Лауреаты премии Гасан бека Зардаби — 2025

Айдын Алиев (AZTV) – за активную пропаганду и развитие спорта в Азербайджане.

Вугар Аббасов (Королевство Нидерландов) – за статьи, способствующие международному признанию Азербайджана.

Оксана Велиева (CBC) – за авторские программы.

Элтан Гадимбейли (Qafqaz.TV) – за вклад в развитие регионального телевидения.

Рамелла Ибрагимхалилова – за публикации на криминальную тематику.

Наргиз Гахраманова (НАНА) – за популяризацию достижений азербайджанской науки.

Сеймур Казымов – за репортажи из прифронтовых регионов.

Рамиля Курбанлы – за серию статей «Скрытая история».

Среди лауреатов премии также заведующая отделом по связям с общественностью и коммуникации Агентства по энергетическим вопросам Зейнаб Казимова – за налаживание взаимоотношений между прессой и общественностью;

Джамиля Чеботарёва (Медиа-группа «Йени чаг») – за телепроекты, посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, Ходжалинскому геноциду и Отечественной войне;

Журналист Фуад Билясуварлы – за публицистику;

Хафиз Ахмедов – за интервью с потомками исторических личностей Азербайджана, вынужденных жить в эмиграции;

Метин Меджидли – заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации Центра Аналитической Экспертизы Министерства Здравоохранения – за многолетний вклад в прессу;

Руководитель сайта Demokrat.az Васиф Гасанлы – за статьи, освещающие важные аспекты социально-политической жизни страны;

Журналист Назакет Ахмедова – за статьи на тему патриотизма.