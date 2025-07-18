На побережье Каспийского моря продолжаются рейды по борьбе с загрязнением окружающей среды. Сотрудники полиции совместно с представителями профильных структур проверяют прибрежные зоны Баку, Сумгайыта, Хызы, Сиязана, Хачмаза и Лянкярана.
Как сообщает МВД, за последние дни были выявлены десятки нарушителей:
11 человек оштрафованы за выброс бытового мусора в неположенных местах,
4 — за курение в запрещённых зонах,
6 — за несанкционированный слив сточных вод,
2 — за повреждение зелёных насаждений и незаконное строительство.
Цель профилактических мероприятий является не только наказать, но и попытка сформировать культуру уважительного отношения к природе. По словам представителей ведомства, такие проверки будут проводиться на регулярной основе, особенно в летний сезон, когда количество отдыхающих на побережье возрастает.