На побережье Каспийского моря продолжаются рейды по борьбе с загрязнением окружающей среды. Сотрудники полиции совместно с представителями профильных структур проверяют прибрежные зоны Баку, Сумгайыта, Хызы, Сиязана, Хачмаза и Лянкярана.

Как сообщает МВД, за последние дни были выявлены десятки нарушителей:

11 человек оштрафованы за выброс бытового мусора в неположенных местах,

4 — за курение в запрещённых зонах,

6 — за несанкционированный слив сточных вод,

2 — за повреждение зелёных насаждений и незаконное строительство.

Цель профилактических мероприятий является не только наказать, но и попытка сформировать культуру уважительного отношения к природе. По словам представителей ведомства, такие проверки будут проводиться на регулярной основе, особенно в летний сезон, когда количество отдыхающих на побережье возрастает.