На юго-западе Москвы во время масштабного рейда правоохранители выстроили в ряд около сотни мигрантов. Соответствующие кадры были опубликованы на страницах российских СМИ.

На них видно, как приезжих выстроили в ряд перед сотрудниками правоохранительных органов.

Известно, что обыски в ходе мероприятия были проведены в кафе, хостелах и торговых центрах столицы. В Росвардии пояснили, что были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства. Часть иностранцев доставили в полицию для проверки документов.

Кроме того, оперативники пообщались с руководителями и администрациями организаций, где были найдены нелегалы.