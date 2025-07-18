В поселке Бильгя (Сабунчинский район Баку) был задержан мужчина, разгуливавший голым и совершающий непристойные действия на приморской трассе, сообщает Qafqazinfo.

Им оказался 27-летний житель Бинагадинского района С.Салимов (имя изменено), родом из Сальянского района. По заключению Республиканского наркологического центра, он находился под воздействием наркотиков.

Салимов заявил, что работает поваром в ресторане, выпил коктейль в зоне отдыха и после этого утратил контроль над собой.

На него составлен административный протокол по статьям 206 и 510 КоАП. Суд оштрафовал мужчину на 300 манатов и освободил.