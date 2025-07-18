Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий уголовную ответственность за сталкинг и принуждение к браку.

В документе впервые даётся определение сталкинга как незаконного преследования без насилия, но с причинением существенного вреда. За это предусмотрены штраф или арест до 90 суток.

Также вводится отдельная статья за «принуждение к вступлению в брак», включая кражу невест. Наказание — от штрафа до 10 лет лишения свободы в зависимости от тяжести.

Ранее такие случаи квалифицировали как похищение человека, но теперь это выделено в отдельный состав. Закон был одобрен парламентом в мае–июне и скоро вступит в силу.