Страны Европы, которые увеличивают оборонные бюджеты из-за российской угрозы, в случае войны с Россией потерпят неминуемое поражение, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб»», — сказал Шойгу в интервью «Коммерсанту».

При этом он подчеркнул, что Москва открыта для равноправного диалога с европейскими столицами и готова обсуждать архитектуру евразийской безопасности. Но пока власти стран Евросоюза «игнорируют интересы своих собственных граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы»», посетовал Шойгу.

Это, по его словам, может привести к тому, что все сильнее будут раздаваться голоса тех, кто стремится «к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной». Однако Шойгу не решился предположить, какой подход в отношении Москвы в конечном счете выберут в Европе — конфронтацию или диалог.