В Армении президент Национального центра вина Аваг Арутюнян обвинил в «кампании» против армянского коньяка Азербайджан.

Комментируя заявление «Союзконьяка» о том, что до 85% выросла на российском рынке доля армянских коньяков, не соответствующих Гостам и законодательству РФ, Арутюнян заявил, что «у истоков данной организации стоят азербайджано-дагестанские представители».

«И они отнюдь не обеспокоены безопасностью России и российского народа. Они четко преследуют цель создать препятствия для армянского коньяка на российском рынке. Это заказ, который они выполняют, в том числе для Азербайджана».

При этом он напомнил, что фальшивый коньяк был всегда. По его словам, после последней войны в Карабахе и обострения армяно-российских отношений Россия вдруг выдвинула четкое требование о том, что коньяк должен быть не контрафактным.