Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время своей поездки в город Тебриз, расположенный на северо-западе страны, был вынужден проделать последнюю часть пути на обычном такси из-за того, что в бензобак его автомобиля попал некачественный бензин.

Об этом сообщил специальный инспектор по делам президента Мостафа Молави.

«Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля с его охранниками остановились на половине пути из-за попадания [в бензобаки] бензина, смешанного с водой, в провинции Казвин. Оставшуюся часть пути до Тебриза президент проделал на обычном такси», — приводит его слова портал NasrNews.