По данным РБК-Украина, спецпосланник США Кит Келлог завершил свой визит и покинул Украину ещё 16 июля.

Это был не первый его визит — ранее он посещал страну в феврале. На этот раз Келлог прибыл в Киев 14 июля, после участия в Конференции по восстановлению Украины (URC 2025) в Риме. Тогда он предполагал, что визит продлится до недели, но фактически пробыл три дня.

За это время он успел провести встречи с высшим руководством Украины и посетить оборонные предприятия, где ознакомился с производством украинских дронов.

Примечательно, что в дни его пребывания в стране, по словам Владимира Зеленского, российские войска заметно снизили интенсивность обстрелов, что, по мнению президента, свидетельствует о страхе России перед США.