Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили усадебный комплекс Мехмандаровых в Шуше.

Гостю рассказали, что комплекс, включающий два жилых здания, семейную мечеть и родник, был построен в XVIII веке представителями известного азербайджанского рода. После освобождения Шуши комплекс был отреставрирован Фондом Гейдара Алиева. Ремонтные работы начались в 2021 году, а родник был восстановлен и сдан в пользование в сентябре 2022 года.

Открытие комплекса после реставрации состоялось 9 мая 2023 года с участием Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. В доме создана музейная экспозиция «Дом карабахского дворянина», в которую вошло более 150 антикварных предметов, отражающих быт интеллигенции конца XIX – начала XX века.