Киев предложил кандидатуру Ольги Стефанишиной, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции — министра юстиции, на должность посла в США, идет согласование. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все соответствующие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах», — написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он добавил, что пока идет согласование, Стефанишина будет работать в должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США.

Ранее ожидалось, что послом в Соединенных Штатах будет назначен министр обороны уходящего правительства Рустем Умеров. По данным украинских СМИ, его семья проживает в США. Однако утром депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова.