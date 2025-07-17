Министерство просвещения Казахстана объявило о запуске с 1 сентября единой программы воспитательной работы во всех образовательных учреждениях страны.

Согласно сообщению ведомства, во всех школах будет внедрён единый визуальный стандарт: оформление помещений отразит национальные ценности и культуру. Воспитательная работа будет проводиться во взаимодействии с государственными органами, полицией, медслужбами и структурами внутренней политики.

Программа предполагает тематическое единство уроков и внеурочных мероприятий. Каждому месяцу будет посвящена отдельная тема, такая как справедливость, трудолюбие, патриотизм.