В Лачинском районе задержаны трое жителей села Сус, по вине которых лесной пожар охватил 14 гектаров труднодоступной горной местности.

В совместной информации МВД и Генпрокуратуры говорится, что в результате расследования по факту лесного пожара, произошедшего 16 июля в горной местности в окрестностях сел Хочаз и Моллалар Лачинского района, было установлено, что пожар вспыхнул из-за неосторожного поведения.

Огонь от костра, который 3 жителя села Сус Лачинского района разожгли в лесном массиве в горной местности, распространился на территорию площадью 14 гектаров со сложным рельефом.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые в совершении пожара задержаны сотрудниками полиции и привлечены к уголовной ответственности.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются. В настоящее время Государственная служба пожарной охраны МЧС продолжает осуществлять соответствующие мероприятия по тушению пожара. По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.