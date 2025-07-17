Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил о необходимости срочных мер для пополнения казны на фоне сокращения нефтегазовых поступлений и ухудшения экономических прогнозов.

«Оценки экономических показателей стали более пессимистичными, а сырьевые доходы снижаются», — отметил сенатор, подчеркнув, что нужно «задействовать все ресурсы» для увеличения доходов.

Артамонов предложил рассмотреть отмену части налоговых льгот, которые уже составляют треть федерального бюджета. Также он указал на высокий уровень теневой занятости, включая зарплаты в конвертах, оцениваемые в 10 трлн рублей ежегодно. Кроме того, сенатор выразил недоумение по поводу отказа от приватизации, назвав это ещё одним резервом пополнения бюджета.