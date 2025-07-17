Президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился с компанией Coca-Cola об изменении рецептуры напитков для американского рынка. По его словам, в продукции, продаваемой в США, теперь будет использоваться натуральный тростниковый сахар.

«Я вёл переговоры с Coca-Cola об использовании НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в коле в США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал решение в Coca-Cola», — заявил Трамп.

С 1980-х годов Coca-Cola заменила сахар в напитках для США на кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы — это позволило снизить издержки. В то же время в Мексике компания продолжает производить напитки с тростниковым сахаром, которые популярны и среди американцев.

Известно, что Трамп предпочитает диетическую колу. В Овальном кабинете даже установлена специальная кнопка для её заказа.