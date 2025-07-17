Министр образования Польши Барбара Новацкая обратилась к министру образования Украины Оксану Лисовому с просьбой пересмотреть подход к изложению событий Волынской трагедии в украинских школьных учебниках.

Как передаёт агентство PAP, в официальном письме Новацкая выразила обеспокоенность содержанием учебников по истории Украины, в частности, по поводу трактовки событий 1943–1947 годов на Волыни. Министр указала на то, что в учебнике для 10 класса Волынская резня представлена как этап украинско-польской войны, причиной которой названы «массовые убийства украинцев, совершённые солдатами Армии Крайовой».

По мнению Новацкой, подобное изложение не отражает реального исторического контекста и противоречит духу современного польско-украинского диалога. В связи с этим она призвала украинскую сторону провести пересмотр действующих учебников и подготовить новые материалы, которые бы способствовали укреплению взаимопонимания между двумя народами.