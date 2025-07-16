Венгрия отказалась поддерживать предложенный Еврокомиссией проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы, в котором предусмотрено выделение 278 миллиардов евро на поддержку Украины.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе встречи с журналистами.

По его словам, правительство рассмотрело представленный в Брюсселе семилетний бюджетный план и пришло к выводу, что он в значительной степени ориентирован на Украину. «Предусматривается выделение Украине напрямую 88 миллиардов евро, а ещё 190 миллиардов — в рамках подготовки к вступлению в ЕС в течение следующих семи лет», — отметил Гуйяш.

Кроме того, он подчеркнул, что предложенная в проекте система поддержки сельского хозяйства противоречит интересам фермеров ЕС, включая венгерских.

«В таком виде проект бюджета неприемлем для Венгрии», — подчеркнул представитель правительства. Он добавил, что документ не может быть основой для переговоров между Еврокомиссией и странами-членами ЕС без внесения существенных изменений. Венгрия намерена отстаивать свою позицию в ходе предстоящих консультаций с Брюсселем и партнёрами по Евросоюзу.