Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) изменило схему движения на пересечении проспекта Зии Буньядова с дорогой Беюкшор-Пиршаги в Баку.

Запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок для соединения автомобильной дороги Беюкшор-Пиршаги с улицей Музаффара Нариманова. В настоящее время продолжаются проектные работы, связанные с выполнением соответствующего поручения.

Сотрудники AYNA, Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел и Центра интеллектуального управления транспортом провели мониторинг указанной дороги.

По результатам мониторинга было принято решение об установке светофоров и реорганизации дорожного движения в качестве краткосрочного решения для повышения безопасности дорожного движения, обеспечения упорядоченного движения транспортных средств и снижения транспортной загруженности в этом районе.

На территории уже установлены светофорные объекты, определены их фазы и проведены соответствующие разметочные работы. Предложенное решение запущено в тестовом режиме в короткие сроки. В районе будет осуществляться мониторинг транспортных потоков.