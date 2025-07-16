В Азербайджане участились нападения животных на людей. Об этом заявила Айтекин Гурбанова, заведующая отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

В течение первого полугодия 2024 года в Азербайджане зафиксировано 20 528 случаев нападений животных, из которых 90% приходится на долю кошек и собак. В этом году статистика нападений немного выросла и составила почти 22 тыс. Каждый случай был взят под контроль, проведен полный курс вакцинации каждого обратившегося пациента. Как результат этого ни одного случая бешенства в Азербайджане не было, сказала Гурбанова.

Между тем бешенством могут заразиться млекопитающие. Особенно подвержены патогенным инфекциям волки и лисы. У них намного выше уровень инфицирования вирусом бешенства. Особенно часто животные нападают на людей летом. Самыми опасными считаются места укусов в верхней части тела в частности участки вблизи центральной нервной системы. Там риск заражения бешенством возрастает до 90%. А поскольку животные могут еще и поцарапать, то в рану могут попасть бактерии столбняка.

Сразу после укуса жертва нападения должна в течение 15 минут промыть рану проточной водой с использованием хозяйственного мыла, а после — обратиться к врачу. Назначается курс лечения, который зависит от того идентифицированно ли животное или нет.

Всего пациенту вводится три инъекции — в день нападения, вторая доза — на третий день после укуса и третья доза – на седьмой день. Если напавшее животное известно, находилось под наблюдением и в течение 10 дней не скончалось, то лечение человека от бешенства на этом заканчивается. Однако, если животное убежало после нападения и отследить его невозможно, то человеку вводятся дополнительно еще две дозы антирабической вакцины. В то же время для профилактики столбняка пациенту вводится анатаксин столбнячный.