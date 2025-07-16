В Азербайджане расширен перечень документов для оформления прав на недвижимость.

Внесены изменения в указ президента Азербайджана «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих приобретение прав на объекты недвижимости, приобретённые и возникшие до вступления в силу Закона «О государственном реестре недвижимости».

Согласно изменениям, Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики будет осуществлять регистрацию прав на недвижимость на основании фактических данных, если между указанными в документах показателями (договорах аренды, распоряжениях о предоставлении жилья, нотариально заверенных документах) и фактическими характеристиками объекта выявлено несоответствие. Речь идет о жилье из государственного или общественного жилищного фонда, впоследствии переданном в частную собственность.

Изменения направлены на уточнение и упрощение процедуры регистрации прав в случае расхождений между документами и фактическим состоянием объектов.