Крупную партию марихуаны выявили сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД. В ходе операции, проведенной в городе Сумгайыт, были задержаны двое членов наркосети – Ибрагим Алиев и Эльчин Гусейнов. В багажнике автомобиля, на котором передвигались задержанные, было обнаружено и изъято 67 килограммов 290 граммов марихуаны, обогащенные вредными химическими веществами.

Алиев и Гусейнов, признавшиеся в преступной связи с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, забрали наркотики из тайника в Абшеронском районе и планировали сбыть их с целью получения прибыли.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются мероприятия по разоблачению и привлечению к ответственности других участников наркокартеля, в котором состояли Алиев и Гусейнов.