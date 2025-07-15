В Ростовской области России сотрудникам полиции в последнее время начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались, рассказал журналистам начальник регионального ГУ МВД Александр Речицкий.

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — цитирует его РИА Новости.

«Подчёркиваю, каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объёме, в котором предлагал взяткодатель», — подчеркнул Речицкий.

Также в Ростовской области для жителей открыли специальный телефон доверия, куда они могут сообщать о преступлениях за вознаграждение.

Такой подход помогает эффективнее раскрывать преступления в условиях дефицита кадрового состава, сообщил Речицкий.

«С июня заработала так называемая «красная линия», ее телефон работает в круглосуточном режиме. У жителей есть возможность передавать информацию и видео о фактах противоправных действий. Мы ввели систему поощрительной практики в отношении тех людей, которые занимают активную гражданскую позицию», — сказал Речицкий.