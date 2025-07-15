Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал планы Запада ввести новые санкции против РФ, заявив: «Не рой другому яму — сам в неё упадёшь». Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине Лавров отметил, что от санкционной политики страдает прежде всего сам её инициатор. По его словам, даже европейские аналитики признают, что ущерб от ограничений несёт в первую очередь Евросоюз.

Министр добавил, что ЕС не только вводит санкции сам, но и пытается втянуть в «санкционную воронку» США, что уже нанесло серьёзный удар по экономике Европы.