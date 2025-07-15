Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала министра обороны Украины Рустема Умерова, заявив, что он «никогда не служил в армии» и ранее был «менеджером в телефонной компании».

Так она отреагировала на слова генсека НАТО Марка Рютте, который назвал украинскую делегацию в Стамбуле «серьёзной», а российскую — «с историком».

Захарова напомнила, что делегацию РФ возглавлял Владимир Мединский, которого она назвала «учёным и государственным деятелем».

При этом она не упомянула, что ни нынешний, ни предыдущий российские министры обороны в армии тоже не служили.