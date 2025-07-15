В Иране существует множество параллельных структур, и каждая из них имеет свой голос. В то время как верховный лидер Ирана произносит «Смерть Америке», президент Ирана не видит никаких изъянов в отношениях своей страны с Америкой и даже заявляет, что Иран открыт для американских инвестиций. Сложно понять, в чём разница между министром обороны или начальником Генерального штаба Ирана и командующим Корпусом Стражей Исламской Революции. Также можно услышать противоречивые заявления от тех, кто определяет внешнюю политику Ирана. Например, нет никакой информации или заявлений о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи имеет какие-либо возражения против политики Азербайджана. Тем не менее советник Верховного лидера по международным вопросам Али Акбар Велаяти на встрече с министром внутренних дел Пакистана Сайедом Мохсеном Нагви выразил недовольство внешней политикой официального Баку, заявив буквально следующе: «У вас тесные отношения с Азербайджаном, но следует отметить, что правительство Азербайджана предпринимает действия, противоречащие взглядам исламского мира».

В чём же заключается «антиисламская политика» Азербайджана в отношении исламского мира? По мнению политолога, руководителя Центра политических исследований «Атлас» Эльхана Шахиноглу, у Велаяти есть два «возражения» к Азербайджану. Во-первых, Баку выступает посредником между Сирией и Израилем, и, согласно ошибочной логике Велаяти, это противоречит интересам исламского мира. Однако сам Тегеран через третьи страны посылал Тель-Авиву сигналы о необходимости прекращения войны.

«Если благодаря посредничеству Баку напряжённость между Израилем и Сирией снизится, и регион избавится от угрозы новой войны, что в этом плохого? Разве новая война в регионе служит интересам исламского мира? Фактически Велаяти, сам того не осознавая, своим заявлением ясно дал понять, что сирийско-израильская напряжённость отвечает интересам иранского режима. Однако эта напряжённость не отвечает интересам жителей Ирана. Иранский народ выступает за то, чтобы миллиарды долларов были потрачены на решение социальных проблем, а не на ядерную программу и марионеточных сил. Однако таких людей, как Велаяти, это беспокоит меньше всего. Второе «возражение» Велаяти заключается в том, что Азербайджан продаёт нефть Израилю, что тоже старая песня. Азербайджанская нефть продаётся через турецкий порт Джейхан, и любая компания, предлагающая подходящую цену, заливает её в танкеры и продаёт стране по своему выбору. Вилаяти это прекрасно знает, но антиазербайджанская позиция, которая формировалась в нём годами, толкает его хвататься за любую соломинку против нашей страны», — сказал политолог.

По его словам, когда азербайджанские земли были оккупированы и когда армянские сепаратисты разрушали мечети в Карабахе, Вилаяти был министром иностранных дел Ирана. В то время он не издал ни единого звука, ни разу не сказал, что исламский мир должен возвысить голос против разрушения мечетей армянами.

«Однако, как только Азербайджан освободил свои территории от оккупации и начал восстанавливать мечети, такие люди, как Вилаяти, начали беспокоиться по этому поводу. Это показывает, что такие люди, как Вилаяти, всегда будут против нормализации ирано-азербайджанских отношений», — отметил наш собеседник.