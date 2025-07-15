Советник по международным вопросам главного азербайджанофоба Ирана — аятоллы Али Хаменеи — Али Акбар Велаяти выступил с очередной тирадой против Азербайджана. На встрече с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Накви он заявил, что Баку якобы «противоречит интересам исламского мира», пишет телеграм-канал Minval — LIVE.

Как всегда — с апломбом, но без логики. Велаяти заявил:

«У вас тесные отношения с Азербайджаном, однако власти этой страны совершают шаги, идущие вразрез с позицией мусульманских государств. Например, посредничество между Джулани (Ахмад аш-Шараа — ред.) и сионистским режимом, а также экспорт нефти в Израиль».

Звучит грозно. Если забыть, откуда доносится эта мнимая «обеспокоенность».

Из страны, которая десятилетиями закрывала глаза на то, как армяне сравняли с землёй 65 из 67 мечетей на оккупированных территориях Азербайджана. Из страны, которую не смутило, что в мусульманских святилищах держали свиней. Из страны, где «исламским братством» называют дружбу с теми, кто стреляет в азербайджанцев.

И теперь Иран — с невозмутимым лицом — учит Азербайджан, что такое интересы исламского мира.

И теперь именно Иран, с видом уставшего моралиста, решает поучать Азербайджан, как правильно любить ислам.

Может, прежде чем раздавать уроки морали, в Тегеране стоит вспомнить, как холили и лелеяли сепаратистов, одобрительно молчали о разрушениях и выстраивали «духовную солидарность» исключительно с врагами Азербайджана?

А пока Велаяти бормочет своё в сторону Пакистана, Азербайджан спокойно восстанавливает мечети. Возвращает людей, возвращает жизнь. Без посредников из Тегерана, без свиней в святых местах и без фальшивого морализаторства из бункеров азербайджанофобии на юге.