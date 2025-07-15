Президент США Дональд Трамп в интервью BBC признался, что разочарован в российском лидере Владимире Путине, однако не считает, что их взаимодействие завершено.

Отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину, Трамп заявил:

«Я почти никому не доверяю».

Американский президент отметил, что за время своего политического пути несколько раз думал, что с Москвой удастся достичь договорённостей:

«Я четыре раза считал, что с Россией можно договориться. У нас будет отличный разговор. Я скажу: “Это хорошо, думаю, мы близки к соглашению”, а потом он снесёт здание в Киеве».

На вопрос журналиста о том, каким образом он намерен заставить Путина прекратить войну, Трамп коротко ответил:

«Мы работаем над этим».