Россия сталкивается с нехваткой женщин, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам демографии, состоявшемся в понедельник. Об этом сообщает The Moscow Times.

«Мы с вами регулярно обсуждаем демографические вопросы. Помним, наверное, известную советскую песню, где говорилось: „На десять девчонок по статистике девять ребят“. Похоже, сейчас статистика изменилась — женщин в стране стало не хватать», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила наличие проблемы, объяснив её действием двух демографических волн — послевоенной и 1990-х годов. По её словам, они «наложились» и привели к резкому снижению числа женщин репродуктивного возраста.

С 2006 года их количество сократилось на 13% — с 39 до 34 миллионов человек. Согласно прогнозам, к 2046 году показатель может снизиться ещё на 20% — до 27 миллионов.

«Поэтому мы делаем ставку на многодетность. Даже если в семье пока нет ни одного ребёнка — пусть появится один, потом два, три», — добавила Голикова.