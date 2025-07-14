Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевая стрельба из американских РСЗО HIMARS, проведённая Эстонией в 400 км от Санкт-Петербурга, является провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов, рассматривает ли Кремль действия Эстонии как попытку эскалации, Песков ответил:

«Разумеется. Балтика сейчас, благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где царит напряжённость».

Он добавил, что Россия готова защищать свои интересы в регионе. Учения прошли на острове Сааремаа, примерно в 400 км по прямой от Санкт-Петербурга.