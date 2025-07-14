Госдума РФ готовится рассмотреть законопроект о новых медицинских требованиях для трудовых мигрантов. Об этом сообщил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

Согласно инициативе, помимо действующей медицинской страховки, иностранцам придётся при въезде предъявлять:

справку об отсутствии наркотиков и психотропных веществ,

актуальные результаты тестов на ВИЧ, гепатиты B и C,

заключения об отсутствии туберкулёза и сифилиса.

«Иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои», — заявил Нилов. По его словам, отсутствие хотя бы одного из этих документов станет основанием для разворота мигранта на границе.

Также напомнили, что ранее в июле правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий новые госпошлины для мигрантов и автовладельцев с 1 сентября.