В Сабаильской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту возможной халатности, повлекшей тяжкие последствия (статья 314.1 УК Азербайджана).

Как сообщает Qafqazinfo, основанием стала жалоба гражданки Хумай Алиевой, заявившей, что после операции, проведённой известным офтальмологом Джахидом Шахбазовым, она потеряла зрение на один глаз. Экспертиза, по её словам, подтвердила неудачность вмешательства.

Позже о схожем опыте рассказал в соцсетях стилист Анар Агакишиев.

Адвокат Джахида Шахбазова Асим Аббасов сообщил, что его подзащитный не привлечён к уголовной ответственности: расследование начато лишь по факту. Расследование продолжается.