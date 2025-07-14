Британский профессор Стивен Поуис предупредил, что самой большой проблемой для Национальной службы здравоохранения станет рост числа пожилых людей. По словам уходящего в отставку национального медицинского директора NHS England профессора Стивена Поуиса, лечение рака находится «на пороге золотой эры». Он ожидает, что разработка препаратов, которые будут задействовать иммунную систему организма для борьбы с болезнью, приведёт к «значительному увеличению продолжительности жизни при раке». В своём последнем интервью The Times перед уходом на пенсию 64-летний Стивен сказал: «Мы стоим на пороге золотой эры в лечении различных видов рака. В случае многих видов рака люди должны быть уверены, что это не смертный приговор и что в будущем появится больше методов лечения».

По его словам, продолжительность жизни людей будет расти, а вместе с ней будет расти и число выживших после рака, а также появятся лекарства от некоторых форм этого заболевания.

«Наше понимание генетики рака, того, как мы можем воздействовать на раковые клетки с помощью определенных препаратов, и того, как мы можем использовать собственную иммунную систему организма для борьбы с раком, претерпевает революционные изменения», — сказал он.

Он сравнил прогресс в лечении рака с успехами в разработке методов лечения ВИЧ/СПИДа с тех пор, как 40 лет назад он получил диплом врача. Он также сказал, что повышенное внимание к профилактике поможет искоренить некоторые виды рака.

«Мы не можем предотвратить все виды рака, но есть виды рака, которые мы точно можем предотвратить», — сказал он, добавив, что, по его мнению, рак лёгких будет встречаться «намного реже».

Лечение рака, по его словам, будет «основываться на генетике» и станет более индивидуальным благодаря возросшим возможностям выявления мутаций в клетках.

Его комментарии прозвучали на фоне предупреждений экспертов о «лотерее почтовых индексов» в сфере онкологических услуг, направленных на улучшение качества жизни пациентов и оказание неотложной помощи людям с этим заболеванием.

Королевский колледж врачей (RCP), Королевский колледж радиологов (RCR), Британская ассоциация поддерживающей терапии при онкологических заболеваниях (UKASCC) и Ассоциация паллиативной медицины (APM) призвали к срочному выделению средств на поддерживающую терапию и лечение острых онкологических заболеваний.

Сэр Стивен предупредил, что самой большой проблемой для Национальной службы здравоохранения станет рост числа пожилых людей и экономическое давление, которое будет сказываться на молодом поколении и экономике.

На прошлой неделе сэр Стивен предупредил Британскую медицинскую ассоциацию (БМА), что ей следует «как следует подумать» о том, оправдана ли забастовка врачей-ординаторов — бывших младших врачей, — запланированная на конец этого месяца. Он сообщил The Times, что из-за забастовки будут отменены «десятки тысяч приёмов и процедур».