Физики из Франции и Италии представили модель квантовой батареи, которая в состоянии заряжаться быстрее, чем любой классический аналог.

Квантовые батареи представляют из себя миниатюрные устройства, которые используют законы квантовой механики для повышения эффективности хранения и передачи энергии. Но до сих пор ни одна из предложенных моделей не доказала убедительно, что действительно превосходит классические аналоги, говорится в информации журнала Physical Review Letters (PRL).

Авторы новой работы — Виттория Станцьоне и Джан Марчелло Андолина — предложили минималистичную модель, состоящую лишь из двух элементов: один заряжает, второй накапливает энергию. Благодаря особому взаимодействию между ними батарея переходит в уникальное квантовое состояние, которое позволяет заряжаться быстрее.

«Это первое строгое доказательство того, что квантовая батарея может иметь реальное преимущество перед классической», — заявили авторы исследования.

На данный момент устройство существует только в теории. Однако, по словам ученых, такую систему можно построить уже с использованием современных технологий — например, на основе сверхпроводников. Исследователи рассчитывают, что в обозримом будущем смогут протестировать свою идею в лаборатории.