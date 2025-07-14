Помощники короля Великобритании Карла III и принца Гарри провели неофициальную встречу в Лондоне. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.

Отмечается, что таким образом стороны пытаются восстановить отношения в королевской семье. Участниками стали пресс-секретарь принца Гарри Мередит Мэйнс и секретарь короля Тобином Андреа. Также в обсуждении принял участие Лиам Магуайр, который руководит PR-командой принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Великобритании.

Встреча прошла в здании Королевской заморской лиги (ROSL) — лондонского клуба, выступающего за международную дружбу. Она носила неформальный характер, при этом уточняется, что обе стороны были заинтересованы в улучшении отношений.

«Все просто хотят двигаться вперед. Наконец, настало подходящее время для переговоров между двумя сторонами», — сказал источник Daily Mail.