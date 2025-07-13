К 1 января 2025 года численность населения Европейского союза составила 450,4 млн человек. Об этом говорится в отчете Евростата.

За год этот показатель вырос на 1,07 млн. Рост регистрируется уже четвертый год подряд. До этого, в 2021 году, население сокращалось — тогда на динамику повлияла пандемия COVID-19. Эксперты объясняют нынешний рост усилением миграции. В долгосрочной перспективе, с 1960 года, численность населения ЕС увеличилась почти на 96 млн человек.

Среди стран Евросоюза самую большую численность по-прежнему демонстрирует Германия — 83,6 млн жителей. За ней идут Франция (около 67 млн) и Италия (примерно 59 млн). Эти три страны вместе составляют почти половину населения ЕС.

Максимальный прирост за год зафиксирован на Мальте, в Ирландии и Люксембурге. При этом снижение численности отмечено в Латвии, Венгрии и Эстонии.