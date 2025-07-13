У американского лидера Дональда Трампа наблюдаются изменения в психике, связанные с возрастом. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, у действующего президента «что-то не так» с ментальным здоровьем.

Джонсон пришел к выводу, что манера выступать на публике демонстрирует явное ухудшение когнитивных функций у американского лидера.