Российские СМИ сообщают о появлении трёх новых фигурантов в деле о покушении на российскую пропагандистку Маргариту Симоньян в 2024 году.

Новые подозреваемые являются несовершеннолетними и в отношении них была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом стало известно из судебных материалов, с которыми ознакомилось информационное агентство ТАСС.

ФСБ РФ выявила подготовку покушения на Симоньян в 2024 году. Задержанные тогда заявили, что готовили преступление по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей (~$ 20 тыс.).