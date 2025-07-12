Британская газета Financial Times сообщила в своем материале на фоне визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР и его встречи с Ким Чен Ыном, что КНДР может подписать с Россией соглашение о поставках вооружений и отправить довольно серьезное количество снарядов и ракет.

«Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности», — говорится в материале.

Британские авторы пишут, что если Украина готовит новое контрнаступление и начнет его, то это вооружение поможет России его отразить.

В ответ Россия может направить в Северную Корею зерно, нефть, военные технологию и деньги в валюте, считает издание.

Также британские журналисты напомнили, что Северная Корея имеет очень большие запасы боеприпасов советских калибров.