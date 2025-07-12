Введение Соединенными Штатами повышенных импортных пошлин на товары из Евросоюза стало следствием ошибочной политики руководства ЕС и некомпетентности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение президента США Дональда Трампа установить с 1 августа таможенные тарифы в размере 30% на европейскую продукцию, поступающую на американский рынок.

«В последние годы эта некомпетентность нанесла Европе огромный ущерб, а теперь еще один провал: Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия в Брюсселе не смогли договориться с администрацией США о выгодном тарифном соглашении, и европейская экономика, европейские компании и европейцы снова будут страдать от последствий», — написал Сийярто в Facebook.

Он напомнил, что правительство Венгрии с самого начала предлагало снизить пошлины на американские товары, импортируемые в Европу, чтобы достичь компромисса с администрацией Трампа. «Урсула фон дер Ляйен и брюссельская комиссия этого не сделали, и европейцы вновь оказались в невыгодном положении», — отметил Сийярто.

По его мнению, это является еще одним свидетельством того, что руководство ЕС надо менять. «В Брюсселе настало время перемен: вместо таких людей, как фон дер Ляйен, должны прийти патриоты», — заявил Сийярто, имея в виду объединение правоконсервативных партий стран ЕС «Патриоты Европы» и одноименную фракцию в Европарламенте.