В Загатале 2-летний ребенок утонул в реке. Трагедия произошла сегодня днём на территории села Юхары Тала Загатальского района, сообщает Qafqazinfo.

Девочка вместе с семьей отправилась отдыхать на берег реки. В какой-то момент ребенок оказался без присмотра, упал в воду и его унесло течением.

В результате поисков тело малыша было извлечено из воды и передано бригаде скорой помощи Загатальского районного отделения Республиканского центра неотложной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось — он скончался в Центральной районной больнице Загаталы.

По факту происшествия прокуратура Загатальского района начала расследование.

Ранее несчастный случай произошёл с семьей из Баку, приехавшей на отдых в посёлок Вендам Габалинского района. Во дворе частного дома, где остановились отдыхающие при неизвестных обстоятельствах утонул ребенок, 2021 г.р.