Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал обращение Совета прессы Азербайджана.

Ранее Совет прессы выступил с официальным заявлением в ответ на открытое письмо Союза журналистов России, в котором содержится протест против ареста сотрудников «Sputnik Азербайджан». Вопреки попыткам выдать ситуацию за притеснение свободы слова, Совет прессы считает необходимым представить международной общественности объективную картину происходящего.

В свою очередь Киселев отвергает обвинения Совета прессы Азербайджана по Sputnik Азербайджан.

Совет ранее выступил с обвинениями в адрес российской стороны, отвечая на письмо Союза журналистов России. В заявлении утверждалось об использовании Россией медиаструктуры как инструмента внешнеполитического влияния.

Киселев отметил, что Sputnik Азербайджан не занимался подрывной деятельностью в стране.