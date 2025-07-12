Совет прессы выступил с официальным заявлением в ответ на открытое письмо Союза журналистов России, в котором содержится протест против ареста сотрудников «Sputnik Азербайджан». Вопреки попыткам выдать ситуацию за притеснение свободы слова, Совет прессы считает необходимым представить международной общественности объективную картину происходящего.

В последние годы Россия всё активнее использует медиаструктуры как инструмент внешнеполитического влияния. Под видом журналистской деятельности развёртываются целенаправленные кампании по дестабилизации внутриполитической обстановки, подрыву общественных институтов и снижению доверия к власти в суверенных странах. Ключевую роль в этих процессах играет агентство Sputnik, входящее в структуру медиахолдинга «Россия сегодня», напрямую финансируемого Кремлём.

На этом фоне Союз журналистов России направил письмо в адрес международных организаций, где выражает обеспокоенность в связи с задержанием в Баку главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Однако, вопреки заявлениям авторов письма, речь не идёт о притеснении СМИ.

Как установлено компетентными органами, указанные лица сотрудничали с ФСБ России и находились на территории Азербайджана вне рамок своей профессиональной деятельности. Их задержание произведено на законных основаниях и в рамках действующего законодательства. Попытки интерпретировать это как политическое давление или «угрозу свободе слова» — не что иное, как манипуляция.

Важно подчеркнуть, что структура Sputnik уже не первый раз используется как прикрытие для подрывной деятельности. Так, предыдущий глава «Sputnik Азербайджан» Виталий Денисов — кадровый офицер российских спецслужб, связанный с ГРУ. До прибытия в Баку он возглавлял отделения Sputnik в Южной Осетии и Молдове, где курировал информационные операции в интересах Кремля. За подрывную деятельность он был выдворен как из Азербайджана, так и из Молдовы.

Фактически «Sputnik Азербайджан» функционировал как региональный филиал российских спецслужб, а не как независимое СМИ. Это подтверждают и международные доклады: Совет Европы, Европарламент, аналитические центры EUvsDisinfo, EDMO и DisinfoLab неоднократно указывали, что Sputnik участвует в дезинформационных кампаниях, направленных на вмешательство во внутренние дела других государств.

На сегодняшний день агентство полностью запрещено или заблокировано в 32 странах, включая все 27 государств ЕС, Украину, Великобританию, Канаду, Швейцарию и Австралию. Причина — систематическое распространение фейков, вмешательство в выборные процессы, этнические и религиозные провокации.

На этом фоне вызывает удивление позиция Союза журналистов России. Вместо защиты действительно пострадавших от давления коллег внутри собственной страны, организация вступается за лиц, подозреваемых в шпионаже.

Между тем, по данным международных правозащитных организаций: с 1992 года в России убито более 50 журналистов, включая таких как Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Павел Шеремет и Пол Хлебников. Эти дела остаются нераскрытыми; с 2019 по 2024 год задержаны и арестованы не менее 26 журналистов; за последние 5 лет объём независимой журналистики в РФ сократился на 60–70%; после начала войны в Украине усилилась цензура, заблокированы все независимые СМИ, а журналисты подвергаются гонениям и уголовному преследованию.

Тем не менее Союз журналистов России игнорирует всё это — и направляет обращения в защиту тех, чья деятельность представляет прямую угрозу другим странам.

Совет прессы призывает международные журналистские и правозащитные организации не поддаваться манипуляциям, исходящим от структур, фактически аффилированных с российскими спецслужбами: «Мы считаем недопустимым использование медиа как инструмента внешнеполитического давления и дезинформации и призываем дать принципиальную оценку подобным действиям».