Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) временно приостановила работу завода «Этилен-Полиэтилен» и предприятий SOCAR Polymer, расположенных в Сумгайыте.

Причиной послужила неисправность в технологическом режиме (расходомере газа) на заводе ЭП Производственного объединения «Азерикимья» (дочернее предприятие SOCAR), сообащает Report.

«Сбой затронул не только сам завод, но и установки SOCAR Polymer, находящиеся с ним в одной технологической цепочке», — отмечается в заявлении компании.

По информации компании, на факельных установках заводов наблюдается горение и задымление.

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы для возобновления деятельности предприятий.