В Азербайджане разыскивают 40-летнюю женщину, которая пропала без вести почти два месяца назад. Жительница Исмаиллинского района Эльнара Керимова, 1985 года рождения, вышла из дома 26 мая и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

По информации правоохранительных органов, в день исчезновения на ней были черная футболка, зеленые брюки и черные туфли. Ее приметы: рост 163 см, плотного телосложения, с черными волосами.

МВД Азербайджана обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о возможном местонахождении Эльнары Керимовой по телефону службы «102» или в Исмаиллинское районное управление полиции: городскому номеру (020) 282-11-89 и мобильному 050-280-45-00.