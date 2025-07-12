Более 1000 сотрудников Государственного департамента США были уволены в рамках сокращения штата федеральных служащих.

По данным зарубежных СМИ, в рамках принудительного сокращения разосланы уведомления 1 107 сотрудникам гражданской службы и 246 сотрудникам дипломатической службы.

Еще более 1500 сотрудников Госдепартамента добровольно покинули свои должности в начале этого года в рамках масштабной реорганизации федерального правительства.

Критики утверждают, что массовые сокращения повлияют на работу, которую выполняет департамент.

Были сокращены почти все государственные служащие в отделе приема беженцев Бюро по делам населения, беженцев и миграции — программы, занимающейся переселением беженцев в США.

Также под сокращение попали сотрудники отдела Госдепартамента по координации усилий по переселению афганцев (CARE).

Увольнения произошли всего через несколько дней после того, как Верховный суд постановил, что план администрации Трампа по сокращению численности федеральных служащих может быть реализован.

Сокращение штата связано с предвыборным обещанием Президента Дональда Трампа сократить государственные расходы.