По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть северо-западный ветер, который днём сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит +21…+26°, днём — +35…+38°, местами до +40°. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 70–80 %, днём — 40–45 %.

В районах Азербайджана в основном ожидается жаркая погода. Днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +21…+26°, днём — +35…+39°, местами до +41°, в горах ночью +13…+18°, днём +23…+28°.