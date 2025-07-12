Сумгайытская городская прокуратура сообщает, что задержан подозреваемый в умышленном убийстве.

12 июля около 3 часов ночи в городскую прокуратуру поступило сообщение об убийстве Арифа Багиева, 1970 года рождения, на территории города Сумгайыт.

В ходе расследования было установлено, что Нурулла Марданов (1998 г. рю) умышленно убил своего тестя Арифа Багиева, нанеся ему ножевое ранение во время возникшей между ними ссоры на территории 2-го микрорайона города Сумгайыт.

По данному факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Нурулла Марданов арестован в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие продолжается.